البصرة.. غلق مدارس وقطع طريق لموقع نفط الرميلة الجنوبي

2019/11/20 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع المتظاهرون طريق البرجسية المؤدي الى موقع الرميلة الجنوبي النفطي بمحافظة البصرة.

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