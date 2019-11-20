2019/11/20 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- شنت مقاتلات عسكرية تركية غارات على اطراف منطقة سوران قرب اربيل في وقت متاخر من ليلة امس الثلاثاء.

وقصفت الطائرات الحربية قريتي خليفان وسيران في قضاء سوران بمحافظة أربيل.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا. ومع ذلك، اندلع حريق هائل وأحرق حقول المزارعين ومراع في مناطق مجاورة مما تسبب في أضرار بيئية كبيرة ومادية كبيرة وفق مصادر.

وتسبب القصف في انتشار الذعر بين سكان المنطقة، مما أجبر العائلات القريبة من مناطق القصف على إخلاء منازلهم والنزوح من المنطقة.

وكانت الطائرات التركية قد استهدفت يوم امس منزلا في سنون التابعة لسنجار والمتنازع عليها بين اربيل وبغداد، مما اسفر عن مقتل 5 اشخاص واصابة واحد.

وخلال العامين الماضيين، صعدت تركيا من غاراتها الجوية على حزب العمال الكوردستاني الذي يخوض عملا مسلحا ضد انقرة منذ عقود.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل وما حولها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات.



وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

وتصنف انقرة وحلفاؤها في الغرب حزب العمال الكوردستاني "منظمة ارهابية".

سوار احمد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تنفذ عدة غارات جوية في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تنفذ عدة غارات جوية في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).