مقتل جنديين أمريكيين بتحطم مروحية في أفغانستان

2019/11/20 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين بتحطم مروحية في أفغانستان.

وقال الجيش في بيان مقتضب، أوردته وكالة "رويترز"، إن "سبب التحطم قيد التحقيق، لكن التقارير الأولية لا تشير إلى أنه نجم عن نيران العدو".

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