الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً انتقامياً على أهداف إيرانية في سوريا

2019/11/20 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، إن طائراته قصفت عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اوردته وسائل الاعلام "ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل، الليلة الماضية، قصفت طائرات جيش الدفاع عشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ سطح/جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية".

وأضاف "نعتبر النظام السوري مسؤولًا عمّا يحدث في أراضيه، ونحذره من العمل، أو السماح للعمل ضد إسرائيل انطلاقًا من أراضيه.



عمليات من هذا النوع قد تؤدي إلى ردود فعل كبيرة".

وتابع: "جيش الدفاع سيستمر بالعمل بعزم ضد التموضع الإيراني في سوريا".

وأردف أدرعي، "يبقى جيش الدفاع جاهزًا لمختلف السيناريوهات، وسيستمر بالعمل من أجل أمن مواطني دولة إسرائيل طالما تطلّب الأمر ذلك، يجب الانصياع لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي سيتم منحها إن تطلب الأمر".

وكانت 6 طائرات إسرائيلة استهدفت محيط العاصمة دمشق بموجتين متتاليتين من الصواريخ 3 في كل موجة، حيث بلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها الطائرات 18 صاروخا تم إسقاط 11 منها.

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