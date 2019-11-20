جلبير الأشقر - الثورة على أصحاب المليارات

2019/11/20 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر «لا يحتاج ولا يستأهل أي مرء أن يكون صاحب مليارات».وردت هذه الفكرة في الخطاب الذي ألقاه يوم الثلاثاء جون ماكدونل، وزير المالية في حكومة الظلّ البريطانية والشخصية الثانية في قيادة حزب العمّال بعد جيريمي كوربن، وفق النصّ الذي جرى توزيعه مسبقاً على الصحافة.وهي فكرة تستحق التأمل ولو أنها تكاد تكون بديهية.فلا يختلف اثنان على أن ما من مرء «يحتاج» إلى (مليارات) الجنيهات أو الدولارات، بمعنى أن سدّ ح......

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