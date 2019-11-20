النهج الديمقراطي - الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تسجل استمرار تفاقم أزمة النظام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

2019/11/20 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #النهج_الديمقراطي عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي اجتماعها العادي يوم 17 نونير 2019، وبعد وقوفها على سمات الوضع العام الدولي وتحليله وتقييمه للوضع الوطني، تعلن للرأي العام ما يلي:– تسجل استمرار تفاقم ازمة النظام الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كان من نتائجها بلقنة المخزن للحقل السياسي والتضييق على الأحزاب المناضلة، وتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال يقتصر عملها على تنفيذ توجيهات المخزن والان......

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