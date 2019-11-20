برلماني عراقي يشرح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين

2019/11/20 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، هيثم الجبوري، ان لجنته قامت بالتعاون مع اللجان الأخرى على تقييم مشروع قانون إلغاء امتيازات المس...

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