مجددا .. محتجون يقطعون طريقا مؤديا الى مواقع وحقول نفطية اقصى جنوبي العراق

2019/11/20 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم محتجون صباح اليوم الاربعاء على قطع طريق رئيس مؤدٍ الى مواقع، وحقول نفطية في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان متظاهرين في قضاء الزبير غربي البصرة قطعوا الطريق المؤدية الى منطقة الرميلة الجنوبية التي تضم مواقع وحقول نفطية.

واشار الى انتشار امني واسع قرب تربية البصرة في منطقة المعقل وسط المحافظة ، والتي فتحت بوابتها بعد تم اغلاقها في الأيام الماضية من قبل متظاهرين وطلاب.

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