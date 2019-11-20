متظاهرو البصرة يقطعون الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في قضاء الزبير

2019/11/20 | 09:18

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين في محافظة البصرة، قطعوا طريقاً مؤدياً الى مواقع وحقول نفطية في قضاء الزبير.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في قضاء الزبير غربي البصرة، قطعوا الطريق المؤدي الى منطقة الرميلة الجنوبية التي تضم مواقع وحقول نفطية".

وكان مصدر مطلع، قد أفاد، الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) بتوقف عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير، بعد غلق الطرق المؤدية للمدينة.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير، الواقع في ناحية الزبير، غربي محافظة البصرة، بعد اغلاق الطرق المؤدية الى الميناء من قبل المتظاهرين".





وفي وقت سابق من الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019)، أقدم عدد من متظاهرين البصرة، على غلق الطرق المؤدية لمنطقتي البرجسية والرميلة، غربي المحافظة، حيث تتواجد أغلب الحقول النفطية، لليوم الثاني على التوالي.





ومنذ الـ 25 من تشرين الأول الماضي، عمت تظاهرات في محافظة البصرة والعاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللتها مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.

وكان محتجو محافظات وسط وجنوبي العراق، قد صعدوا من وتيرة احتجاجاتهم، لتستهدف اغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة، وموانئ، ومنافذ حدودية، مع منع موظفين من الالتحاق بوظائفهم، اسفرت عن مصادمات خلفت قتلى وجرحى لا سيما في البصرة.





وتعد التظاهرات الاخيرة في البلاد، امتداداً للتظاهرة التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية، وتوفير فرص عمل، وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.

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وكتب العلي على صفحته في في

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