2019/11/20 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد الخبير في العلاقات الدولية، حسين ريويران، أن الولايات المتحدة الأميركية تسببت بإصابة 700 ألف عراقي بأمراض السرطان، معتبرا أن امريكا هي اكثر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير دولي: الولايات المتحدة تسببت بقتل أكثر من نصف مليون مواطنا عراقياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير دولي: الولايات المتحدة تسببت بقتل أكثر من نصف مليون مواطنا عراقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).