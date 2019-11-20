الرئيس المصري يكشف عن وجود خمسة ملايين لاجئ داخل مصر

2019/11/20 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تغلبت على جزء كبير من التحديات المزمنة التي كانت تواجهها في السابق.

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