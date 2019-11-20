2019/11/20 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت هيأة المنافذ الحدودية من ضبط مسافرين بحوزتهما جوازات سفر إسبانية وبلجيكية مزورة في منفذ مطار النجف الاشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مسافرين بحوزتهما جوازات سفر مزورة في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مسافرين بحوزتهما جوازات سفر مزورة في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).