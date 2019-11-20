2019/11/20 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 20/11/2019بالوثائق... نص قانون التقاعد الموحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع KNN الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 09:20.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20/11/2019بالوثائق... نص قانون التقاعد الموحد) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20/11/2019بالوثائق... نص قانون التقاعد الموحد) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20/11/2019بالوثائق... نص قانون التقاعد الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (KNN).