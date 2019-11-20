مقاتلات اسرائيلية تستهدف مواقع

2019/11/20 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي أنه قصف عشرات الأهداف "التابعة للحكومة السورية وإيران" داخل الأراضي السورية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في موقع تويتر "أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري داخل الأراضي السورية، تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة ومستودعات أسلحة وقواعد عسكرية وذلك ردا على اطلاق الصواريخ أمس من سوريا نحو إسرائيل".

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية ان الهجمات الإسرائيلية وقعت بالفعل، وانها استهدفت العاصمة دمشق وضواحيها من داخل الأراضي الإسرائيلية.

واكدت ان الغارات كانت من ناحية الجولان المحتل، ومن فوق مرج عيون في لبنان.

وقالت سانا إن "أنظمة الدفاع الجوي السوري تصدت للهجوم وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية فوق العاصمة دمشق".

وقال ادرعي ان الغارات كانت ردا على هجمات إيرانية من سوريا، وقال "الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، من خلال إطلاق صواريخ تم اعتراضها يعتبر دليلا واضحا للسبب الحقيقي (لوجود) إيران في سوريا".

وتابع "وضع إيران بات يشكّل خطرا على أمن إسرائيل، وعلى الاستقرار في المنطقة، وعلى النظام السوري".

وحمَلت اسؤائيل "النظام السوري" مسؤولية أي هجمات ضد إسرائيل من أراضيه، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لكل السيناريوهات".





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