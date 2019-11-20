ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما جوازات سفر مزورة في مطار النجف

2019/11/20 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، من ضبط مسافرين بحوزتهما جوازات سفر إسبانية وبلجيكية مزورة في منفذ مطار النجف.

وذكر اعلام هيئة المنافذ الحدوديةفي بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "عملية الضبط تمت استناداً إلى كتاب مركز جوازات المطار بعد إجراء عملية تدقيق الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أنها مزورة بالإضافة إلى هوية الإقامة البلجيكية".

واضاف ان "المسافر الاول قادماً على الخطوط الجوية الإيرانية أما الثاني كان يروم السفر الى كوبنهاكن".

واشارت الى انه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي الى مركز شرطة مطار النجف الاشرف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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