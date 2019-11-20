2019/11/20 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. حريق في بنايتين بشارع الرشيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. حريق في بنايتين بشارع الرشيد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. حريق في بنايتين بشارع الرشيد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).