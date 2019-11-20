2019/11/20 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

سيطرت القوات الامنية، فجر اليوم الاربعاء، على جسر الاحرار بعد اعمال الشغب التي حدث به .

وقال مصدر امني رفض الكشف عن اسمه

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