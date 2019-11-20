وزارة الاعمار تكشف عن تسهيل اجراءات توزيع الاراضي للمواطنين بالتقسيط

2019/11/20 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، أنها تجري الاستعدادات اللازمة لتسهيل اجراءات توزيع الاراضي للمواطنين ضمن حزمة الاصلاحيات الحكومية في البلاد، مبينة

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