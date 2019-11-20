طقس نهاية تشرين الثاني خالٍ من الأمطار

2019/11/20 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة وهي خالية من هطول الأمطار.

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