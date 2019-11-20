تسجيل حالات اختناق خلال تفريق المتظاهرين قرب جسر الأحرار

2019/11/20 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بتسجيل حالات اختناق في صفوف المتظاهرين اثناء تفريقهم من قبل القوات الامنية قرب جسر الأحرار.

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