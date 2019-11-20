خبير روسي: واشنطن لن تفرض عقوبات قاسية على تركيا لشرائها (S400)

2019/11/20 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رأى خبير روسي، اليوم الاربعاء، أن واشنطن لن تفرض عقوبات قاسية على تركيا لأن الولايات المتحدة ترى لها مصلحة في الحفاظ على علاقات التحالف مع تركيا.

وقال الخبير فيكتور ناديين-رايفسكي من معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية لقناة RT تعقيبا على موقف الرئيس التركي الرافض لإلغاء صفقة شراء منظومات "ٍ400" الروسية إن الرئيس التركي يأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن أن تتوقف الولايات المتحدة عن التعامل مع تركيا ضمن حلف شمال الأطلسي.

وأشار الخبير إلى عدم وجود البديل عن تركيا في شرق مجال عمل حلف شمال الأطلسي، لافتا إلى أن الجيش التركي أكبر جيش ضمن حلف شمال الأطلسي بعد الجيش الأمريكي.

ولا يستبعد الخبير أن تقوم واشنطن في حال ظل موقف أنقرة من شراء منظومات "S400" كما هو، باتخاذ إجراءات ضد تركيا كإقصائها عن مشروع تصنيع مقاتلات "F35" وفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين وسياسيين أتراك، ووضع قيود على إقراض صندوق النقد الدولي لتركيا، ولكنه لا يتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات قاسية على تركيا مثل العقوبات المفروضة على إيران.

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