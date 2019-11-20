القبض على 9 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية

2019/11/20 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة الشامية، اليوم الاربعاء، القبض على تسعة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في الديوانية.

وقال المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز شرطة الشامية تمكنت من إلقاء القبض على ٩ متهمين بقضايا مختلفة من بينها تخص المشاجرات والتهديد وذلك خلال حملة واسعة قامت بها للبحث عن المطلوبين وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة من القضاء".واضافت ان "العملية تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والأشخاص والأماكن المشبوهة".واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم والتحقيق معهم في التهم المسنوبة اليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء حتى ينالوا جزائهم العادل".

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