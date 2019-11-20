2019/11/20 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل مدير استخبارات افواج صلاح الدين بانفجار منزل مفخخ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 09:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

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