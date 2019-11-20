رغم الاحتجاجات الشعبية.. هذا ما اعترضت عليه الأحزاب في البرلمان!

2019/11/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب المستقل كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، عن السبب المباشر في انسحاب لجنة النزاهة النيابية من جلسة البرلمان التي عقدت يوم أمس الأربعاء.وقال الصيادي في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إن “انسحابنا من الجلسة بسبب اعتراضنا حول تعديلات في قانون هيئة النزاهة وعدم اخلاء المسؤولين عقارات الدولة وكان مطلبنا الرئيسي حل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ […]

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