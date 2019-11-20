تركيا ترفد اقتصادها بعملة جديدة

2019/11/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر رسمية تركية عن أن البنك المركزي التركي سينتهي من اختبار عملة رقمية، تعتمد على الليرة، في نهاية العام المقبل 2020.

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