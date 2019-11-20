2019/11/20 | 10:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق أكد ائتلاف “#النصر” برئاسة #حيدر_العبادي، الثلاثاء، أنه لا توجد أي حلول مع بقاء الحكومة الحالية لكونها لم تقنع جموع #المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف #آيات_مظفر، في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: لا حلول في ظل بقاء عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المتحدثة باسم الائتلاف #آيات_مظفر، في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: لا حلول في ظل بقاء عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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