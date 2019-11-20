النصر: لا حلول في ظل بقاء عبدالمهدي

2019/11/20 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد ائتلاف “#النصر” برئاسة #حيدر_العبادي، الثلاثاء، أنه لا توجد أي حلول مع بقاء الحكومة الحالية لكونها لم تقنع جموع #المتظاهرين.وقالت المتحدثة باسم الائتلاف #آيات_مظفر، في […]

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