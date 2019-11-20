تعرف على نص قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

2019/11/20 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صوت مجلس النواب، خلال جلسته أمس الثلاثاء، على قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.

القانون ينص على إلغاء قانون تخصيص المنحة المالية رقم 13 لسنة 2005.

كما نص القانون على منع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسيات الثلاث، وجميع مؤسسات الدولة.

وجاء نص القانون كالاتي:

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