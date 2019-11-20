وزارة الثقافة الأردنية ترفد المكتبة المركزية في جامعة الموصل نحو “200” كتاب

2019/11/20 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرعت وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية، بـ200 كتاب، إلى المكتبة المركزية في جامعة الموصل.وقال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “تبرع وزارة الثقافة الاردنية مشكورة بكتب (عدد ٢٠٠ نسخة) الى المكتبة المركزية في جامعة الموصل يعبر عن طيب العلاقة بين البلدين الشقيقين، السفارة تعمل حاليا وبالتنسيق مع وزارة […]

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