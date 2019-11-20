2019/11/20 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



قطع الطرق المؤدية إلى حقول الزبير في البصرة لليوم الثالث على التوالي

يتبع .



.



.

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين في محافظة البصرة، قطعوا طريقاً مؤدياً الى مواقع وحقول نفطية في قضاء الزبير.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين في قضاء الزبير غربي البصرة

بغداد اليوم _ بغداد

قال المتنبئ الجوي نائل العلي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني، 2019) إن العراق مهيء لمنخفض جوي ماطر "أو أكثر من منخفض"، خاصة في الفترة ما بعد 27 من الشهر الجاري، وبداية الشهر المقبل.

وكتب العلي على صفحته في في

بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني، 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، بحسب بيان نشره مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، "ايجازا عن آخر التطورات الجا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالصور.. قطع الطرق المؤدية إلى حقول الزبير في البصرة لليوم الثالث على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالصور.. قطع الطرق المؤدية إلى حقول الزبير في البصرة لليوم الثالث على التوالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).