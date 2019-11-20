2019/11/20 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: استقدام وزير سابق بقضية تعويضات لمجلس محافظة البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام وزير سابق بقضية تعويضات لمجلس محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام وزير سابق بقضية تعويضات لمجلس محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).