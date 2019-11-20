الصادقون النيابية تحذر عبر الـ

2019/11/20 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل بشؤون وسيادة البلاد دون وجه حق، مؤكدا أن العراق

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