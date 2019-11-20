وزارة النفط السورية تعلن عودة الإنتاج في مصفاة بانياس

2019/11/20 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أن جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس عادت إلى العمل بعد الانفجار الذي وقع في أحد الخزانات في

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