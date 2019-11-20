زلزال قوي يضرب مناطق جنوبي المكسيك

2019/11/20 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختير مناطق قبالة ولاية تشياباس جنوب المكسيك، وفق ما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

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