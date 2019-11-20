بأكثر من مليار تنزيل..

2019/11/20 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واصل تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" تحقيق الأرقام المذهلة في عام 2019، ووصلت عدد مرات تنزيله أكثر من 1.5 مليار مرة على متجري أبل وغوغل، وفق تقرير حديث للموقع الإحصائي "سينسور تاور".

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