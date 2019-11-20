نيجيرفان بارزاني: ما يشهده العراق كان متوقعا و

2019/11/20 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان مايشهده العراق من توترات واحتجاجات كان متوقعا، مشيرا في الوقت نفسه الى انه لا احد يمكنه التملص من المسؤولية.

وجاء حديث نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، خلال كلمة القاها في اليوم الثاني لمنتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) والذي ينعقد في الجامعة الأمريكية بمحافظة دهوك.

وقال نيجيرفان بارزاني ان "ما يحدث في العراق هو نتيجة تراكمات لأخطاء وانتهاكات للدستور لمدة 15 عاما وقد كان متوقعا وهذه الاخطاء والانتهاكات دقت جرس الإنذار منذ فترة طويلة وقد نبهنا مرارا".

واكد بارزاني انه ينبغي قراءة المشهد قراءة واقعية ومراجعة الاخطاء التي حدثت وتفهم الجيل الجديد ونظرته للحريات والديمقراطية.

وقال بارزاني "لا احد في العراق يستطيع التملص من المسؤولية عما تشهده البلاد من ازمات والكل مسؤول وينبغي العمل على الخروج من الازمة بكل حكمة وعلى المجتمع الدولي المساعدة في استقرار العراق".

وتابع "ينبغي على المسؤولين في العراق تلقي رسالة المحتجين بكل جدية وفهمها والإستجابة لها بكل مسؤولية".

واكد رئيس اقليم كوردستان استعداد الاقليم لفعل ما يلزم وبذل كل جهوده من اجل الخروج بالعراق من من الاوضاع الحرجة التي يمر بها.

وقال بارزاني ان "المنطقة عموما تشهد توترات متصاعدة ونحن في اقليم كوردستان استراتيجتنا هي العمل على احلال الامن والاستقرار لكوردستان والعراق وللمنطقة عموما".

واشار بارزاني الى ان القراءات الخاطئة لاوضاع المنطقة وعدم وضع حلول سياسية واجتماعية واقتصادية ملائمة سيؤزم الاوضاع أكثر.

واكد رئيس اقليم كوردستان ان حل القضية الكوردية في المنطقة سيساهم بشكل كبير في احلال الامن والاستقرار فيها.

سوار احمد

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