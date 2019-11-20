الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابي قام بخطف شرطيين وقتلهم

2019/11/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، القاء القبض على ارهابي قام بخطف شرطيين وقتلهم وتفجير منازلهم في الرمادي.

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