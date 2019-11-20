2019/11/20 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن نادي توتنهام الانكليزي رسمياً، الأربعاء، تعاقده مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعقد يمتد حتى عام 2023.وذكر النادي، عبر موقعه الرسمي، أن مورينيو “أحد أنجح المدربين في العالم، حيث فاز بـ25 لقبًا كبيرًا، كما يشتهر ببراعته على المستوى التكتيكي”، بحسب موقع “كورة”.وقال دانييل ليفي، رئيس توتنهام: “جوزيه لديه خبرات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..“السبيشال وان” مدرباً لتوتنهام المركز الخبري الوطني.

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