سوريا.. عودة الإنتاج في مصفاة بانياس

2019/11/20 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا أن جميع أقسام الإنتاج في مصفاة بانياس عادت إلى العمل بعد الانفجار الذي وقع في أحد الخزانات في السابع من الشهر الجاري أثناء إجراء عمليات صيانة لإحدى وحدات الإنتاج في المصفاة وأد

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