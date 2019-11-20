التوترات بين الصين وأمريكا تحفز مكاسب الذهب

2019/11/20 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

ارتفع الذهب، الأربعاء، مع تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب علي المعدن النفيس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1475.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش بينما استقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1474.90 دولار للأوقية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بكين في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشيوخ تشريعا يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر تشرين الأول في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام ليسهم في الحفاظ على النمو ولكنه أشار الشهر الماضي إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى إلا إذا تحولت الاوضاع الاقتصادية للأسوأ.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.17 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 1762.84 دولار للأوقية.

ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين عن 910.20 دولار للأوقية.

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