وزير الخارجية العراقي يتلقى اتصالا من أبو الغيط

2019/11/20 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقـّى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من أمين عامّ الجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، وبحثا خلاله مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة....

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