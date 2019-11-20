من جديد.. متظاهرو البصرة يقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية في غرب المحافظة(صور)

2019/11/20 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع متظاهرو البصرة، الأربعاء ، الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية في قضاء الزبير غربي المحافظة.ولليوم الثالث على التوالي يقطع متظاهري البصرة، الطرق المؤدية إلى الحقوق النفطية في قضاء الزبير، منذ الصباح الباكر.

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