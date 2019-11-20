شرطة ذي قار تكشف حقيقة ’’هروب’’ رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة

2019/11/20 | 10:50

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بغداد اليوم- بغداد

نفت شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، هروب رئيس محكمة استئناف المحافظة، بعد أنب...





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