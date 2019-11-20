وزارة النفط : التظاهرات لم تؤثر على عمليات إنتاج وتصدير النفط

2019/11/20 | 10:52

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العهد نيوز – بغداد

أكدت وزارة النفط، عدم تأثر عمليات إنتاج وتصدير النفط في البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمّت مدن وسط وجنوب العراق منذ

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