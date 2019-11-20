"زهرة السعادة"...تعرف على أحد أغلى التوابل في العالم وفوائده الكبيرة

2019/11/20 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يصنف على أنه أحد أقدم وأغلى التوابل في العالم، حيث يباع بالغرام ويتطلب إنتاجه جهدا وصبرا طويلين على مدار السنة، إلا أن فوائده كثيرة ومهمة للإنسان.

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