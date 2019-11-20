استقدام وزير سابق بقضية تعويضات لمجلس محافظة البصرة

2019/11/20 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تم تنفيذ أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015".

وأضافت ان "المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق"، لافتة إلى تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة.

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