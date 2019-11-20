2019/11/20 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة مع الأمين العام للجامعة العربية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته، "الغد برس" ان "الحكيم تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وجرى بحث مُستجدّات الأوضاع بالمنطقة".

وأضاف انه "تمت مناقشة سُبُل التعاون بين العراق والجامعة العربيّة، وتعزيز أواصر التواصُل خدمة للقضايا العربيّة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع الأمين العام للجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع الأمين العام للجامعة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).