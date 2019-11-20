رئاسة الوزراء: طلبات التعيين يتم تلقيها والإعلان عنها عبر نوافذ الكترونية

2019/11/20 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، بأن آليات طلبات التعيين والعقود سيتم الإعلان عنها وتلقيها عبر نوافذ وعناوين الكترونية محددة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته، "الغد برس" انها "تود التوضيح لجميع المواطنين الكرام بأن آليات طلبات التعيين والعقود سيتم الإعلان عنها وتلقيها عبر نوافذ وعناوين الكترونية محددة من قبل وزارات ومؤسسات الدولة ".

واضافت ان "الطلبات السابقة التي تسلمها مكتب رئيس الوزراء وأحالها الى الوزارات في الفترة الماضية ومن بينها طلبات المفسوخة عقودهم وأصحاب الشهادات العليا تمت في ظرف استثنائي ومؤقت".

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