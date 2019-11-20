القبض على 2 بحوزتهما مخدرات في ديالى

2019/11/20 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

اعنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء، القبض على مطلوبين أثنين بتهمة المخدرات في قضاء خانقين.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القاء القبض على مطلوبين أثنين بتهمة حيازة المخدرات وادوات تعاطي في قضاء خانقين"،مشيرةً الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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