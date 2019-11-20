استقرار اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2019/11/20 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، الاربعاء، (20 تشرين الثاني 2019).

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