2019/11/20 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني رياضيالرياضة النيابية: اقرار قانون اللجنة الاولمبية سيجنبنا العقوبات اكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية, الأربعاء، ان اقرار قانون اللجنة الاولمبية الوطنية سيجنب العراق الكثير من العقوبات الدولية, مبينة ان اقرار القانون سيحل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الرياضي والشبابي.وقال رئيس اللجنة عباس عليوي في تصريح لـ المركز الخبري الوطني إن “قانون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرياضة النيابية: اقرار قانون اللجنة الاولمبية سيجنبنا العقوبات الدولية المركز الخبري الوطني.

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